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Wie Experten die Stabilus SE-Aktie im April einstuften

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Stabilus SE
16,92 EUR -0,04 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Stabilus SE-Aktie wurde im April 2026 von 3 Experten analysiert.

3 Experten sehen das Papier als Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 28,33 EUR für die Stabilus SE-Aktie, was einem Anstieg von 11,11 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 17,22 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)25,00 EUR45,1824.04.2026
JP Morgan Chase & Co.30,00 EUR74,2223.04.2026
JP Morgan Chase & Co.30,00 EUR74,2202.04.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Stabilus SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Stabilus SE

DatumRatingAnalyst
24.04.2026Stabilus SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.04.2026Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.04.2026Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026Stabilus SE BuyWarburg Research
26.01.2026Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.04.2026Stabilus SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.04.2026Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.04.2026Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026Stabilus SE BuyWarburg Research
26.01.2026Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.01.2022Stabilus HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.12.2021Stabilus NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2021Stabilus NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.10.2021Stabilus NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.09.2021Stabilus HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
31.01.2022Stabilus UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2022Stabilus ReduceKepler Cheuvreux
18.01.2022Stabilus UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.01.2022Stabilus UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.01.2022Stabilus UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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