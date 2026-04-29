Wie Experten die Stabilus SE-Aktie im April einstuften

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 28,33 EUR für die Stabilus SE-Aktie, was einem Anstieg von 11,11 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 17,22 EUR gleichkommt.

3 Experten sehen das Papier als Kauf.

Die Stabilus SE -Aktie wurde im April 2026 von 3 Experten analysiert.

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