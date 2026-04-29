Wie Experten die Stabilus SE-Aktie im April einstuften
Werte in diesem Artikel
Die Stabilus SE-Aktie wurde im April 2026 von 3 Experten analysiert.
3 Experten sehen das Papier als Kauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 28,33 EUR für die Stabilus SE-Aktie, was einem Anstieg von 11,11 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 17,22 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25,00 EUR
|45,18
|24.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|30,00 EUR
|74,22
|23.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|30,00 EUR
|74,22
|02.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent