Wie Experten die Tesla-Aktie im Oktober einstuften
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Tesla-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 28 Experten ihre Einschätzung der Tesla-Aktie veröffentlicht.
13 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 15 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 431,07 USD, was einem erwarteten Anstieg von 31,26 USD zum aktuellen NAS-Stand der Tesla-Aktie von 399,81 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|480,00 USD
|20,06
|26.10.2026
|Deutsche Bank AG
|420,00 USD
|5,05
|26.10.2026
|Barclays Capital
|450,00 USD
|12,55
|26.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2026
|UBS AG
|425,00 USD
|6,30
|22.10.2026
|Deutsche Bank AG
|420,00 USD
|5,05
|22.10.2026
|UBS AG
|391,00 USD
|-2,20
|22.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|430,00 USD
|7,55
|22.10.2026
|RBC Capital Markets
|480,00 USD
|20,06
|22.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|400,00 USD
|0,05
|22.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|360,00 USD
|-9,96
|22.10.2026
|RBC Capital Markets
|480,00 USD
|20,06
|21.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|415,00 USD
|3,80
|21.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|415,00 USD
|3,80
|16.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|400,00 USD
|0,05
|12.10.2026
|RBC Capital Markets
|480,00 USD
|20,06
|12.10.2026
|UBS AG
|391,00 USD
|-2,20
|07.10.2026
|Deutsche Bank AG
|420,00 USD
|5,05
|05.10.2026
|RBC Capital Markets
|480,00 USD
|20,06
|02.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|415,00 USD
|3,80
|02.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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