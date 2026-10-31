Wie Experten die Tesla-Aktie im Oktober einstuften

Aktien-Prognosen

31.10.26 22:30 Uhr

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Tesla-Aktie im Überblick.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 431,07 USD, was einem erwarteten Anstieg von 31,26 USD zum aktuellen NAS-Stand der Tesla-Aktie von 399,81 USD entspricht.

13 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 15 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im abgelaufenen Monat haben 28 Experten ihre Einschätzung der Tesla -Aktie veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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