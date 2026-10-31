DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.236 +0,5%Euro 1,1205 +0,1%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Aktien-Prognosen

Wie Experten die Tesla-Aktie im Oktober einstuften

Wie Experten die Tesla-Aktie im Oktober einstuften

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Tesla-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
355.00 EUR -7.60 EUR -2.10 %
Charts | News | Analysen

Im abgelaufenen Monat haben 28 Experten ihre Einschätzung der Tesla-Aktie veröffentlicht.

13 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 15 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 431,07 USD, was einem erwarteten Anstieg von 31,26 USD zum aktuellen NAS-Stand der Tesla-Aktie von 399,81 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets480,00 USD20,0626.10.2026
Deutsche Bank AG420,00 USD5,0526.10.2026
Barclays Capital450,00 USD12,5526.10.2026
DZ BANK--23.10.2026
UBS AG425,00 USD6,3022.10.2026
Deutsche Bank AG420,00 USD5,0522.10.2026
UBS AG391,00 USD-2,2022.10.2026
JP Morgan Chase & Co.430,00 USD7,5522.10.2026
RBC Capital Markets480,00 USD20,0622.10.2026
Jefferies & Company Inc.400,00 USD0,0522.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.360,00 USD-9,9622.10.2026
RBC Capital Markets480,00 USD20,0621.10.2026
JP Morgan Chase & Co.415,00 USD3,8021.10.2026
JP Morgan Chase & Co.415,00 USD3,8016.10.2026
Jefferies & Company Inc.400,00 USD0,0512.10.2026
RBC Capital Markets480,00 USD20,0612.10.2026
UBS AG391,00 USD-2,2007.10.2026
Deutsche Bank AG420,00 USD5,0505.10.2026
RBC Capital Markets480,00 USD20,0602.10.2026
JP Morgan Chase & Co.415,00 USD3,8002.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Aktuelle Tesla Aktie News

Werbung

Tesla Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Tesla Overweight Barclays Capital
23.10.26 Tesla Kaufen DZ BANK
22.10.26 Tesla Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.