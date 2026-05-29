Wie Experten die TRATON-Aktie im Mai einstuften
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die TRATON-Aktie geworfen.
Werte in diesem Artikel
TRATON Experten haben ihre Einschätzung der TRATON-Aktie veröffentlicht.
1 Analyst empfiehlt die TRATON-Aktie mit Kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der TRATON-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 35,67 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 1,91 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der TRATON-Aktie von 33,76 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|34,00 EUR
|0,71
|27.05.2026
|UBS AG
|38,00 EUR
|12,56
|13.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|35,00 EUR
|3,67
|08.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: TRATON GROUP