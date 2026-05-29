Wie Experten die TRATON-Aktie im Mai einstuften

Aktienprognosen

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die TRATON-Aktie geworfen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 35,67 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 1,91 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der TRATON-Aktie von 33,76 EUR entspricht.

1 Analyst empfiehlt die TRATON-Aktie mit Kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der TRATON-Aktie.

TRATON Experten haben ihre Einschätzung der TRATON -Aktie veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

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