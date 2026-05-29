DAX25.105 +0,1%Est506.051 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3400 -0,4%Nas26.973 +0,2%Bitcoin63.101 -0,2%Euro1,1660 ±0,0%Öl92,05 -1,4%Gold4.542 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Lufthansa 823212 Sandisk A411ZM Amazon 906866 Dell Technologies A2N6WP Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- USA und Iran wohl vor Einigung: DAX geht stabil ins Wochenende -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Siemens Energy, Eli Lilly, IBM, Eventim, DHL im Fokus
Top News
So sieht das neue Vorteilsprogramm von Crypto.com aus So sieht das neue Vorteilsprogramm von Crypto.com aus
Wie man zum ersten Mal Bitcoin kauft Wie man zum ersten Mal Bitcoin kauft
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienprognosen

Wie Experten die TRATON-Aktie im Mai einstuften

31.05.26 18:00 Uhr
Wie Experten die TRATON-Aktie im Mai einstuften | finanzen.net

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die TRATON-Aktie geworfen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
34,18 EUR -0,06 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

TRATON Experten haben ihre Einschätzung der TRATON-Aktie veröffentlicht.

1 Analyst empfiehlt die TRATON-Aktie mit Kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der TRATON-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 35,67 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 1,91 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der TRATON-Aktie von 33,76 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.34,00 EUR0,7127.05.2026
UBS AG38,00 EUR12,5613.05.2026
Jefferies & Company Inc.35,00 EUR3,6708.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TRATON GROUP

Nachrichten zu TRATON

DatumMeistgelesen

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
27.05.2026TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026TRATON BuyUBS AG
08.05.2026TRATON HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2026TRATON BuyDeutsche Bank AG
30.04.2026TRATON Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.05.2026TRATON BuyUBS AG
30.04.2026TRATON BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026TRATON KaufenDZ BANK
29.04.2026TRATON BuyUBS AG
10.04.2026TRATON BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.05.2026TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026TRATON HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2026TRATON Market-PerformBernstein Research
29.04.2026TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026TRATON Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TRATON nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen