Wie Experten die Vodafone Group-Aktie im September einstuften
Werte in diesem Artikel
Vodafone Group Experten haben ihre Einschätzung der Vodafone Group-Aktie veröffentlicht.
2 Experten stufen die Vodafone Group-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1,575 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 0,35 GBP zum aktuellen LSE-Stand der Vodafone Group-Aktie von 1,227 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|1,60 GBP
|30,40
|30.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|1,55 GBP
|26,32
|04.09.2026
Redaktion finanzen.net
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