DAX 25.199 -0,8%ESt50 6.269 -0,8%MSCI World 4.909 -0,3%Top 10 Crypto 11,10 -2,2%Nas 27.007 +0,8%Bitcoin 73.872 +0,1%Euro 1,1330 -0,1%Öl 103,5 +0,9%Gold 4.152 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Wie Experten die Vodafone Group-Aktie im September einstuften

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vodafone Group PLC
1.43 EUR 0.00 EUR -0.17 %
Charts | News | Analysen

Vodafone Group Experten haben ihre Einschätzung der Vodafone Group-Aktie veröffentlicht.

2 Experten stufen die Vodafone Group-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1,575 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 0,35 GBP zum aktuellen LSE-Stand der Vodafone Group-Aktie von 1,227 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG1,60 GBP30,4030.09.2026
Goldman Sachs Group Inc.1,55 GBP26,3204.09.2026

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Vodafone Group Aktie News

Werbung

Vodafone Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vodafone Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14:31 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
04.09.26 Vodafone Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 Vodafone Group Halten DZ BANK
28.07.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
28.07.26 Vodafone Group Sell UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.