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Wieder Autoexplosion in Moskau - ein Verletzter

MOSKAU (dpa-AFX) - Bei einer Autoexplosion in Moskau ist nach offiziellen Angaben ein ehemaliger Berater des früheren ukrainischen Regierungschefs Nikolai Asarow verletzt worden. Es werde wegen versuchten Mordes ermittelt, teilte das Ermittlungskomitee der Hauptstadt mit. Der Verletzte, Sergej Saworotny, sei ins Krankenhaus gebracht worden.

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Der ehemalige Ministerpräsident Asarow war im Zuge der prowestlichen Revolution in der Ukraine 2014 nach Russland geflohen, wo er dann im Exil lebte.

Es ist bereits die zweite Autoexplosion in Russland binnen zwei Tagen. Erst am Donnerstag war bei der Explosion einer Autobombe in St. Petersburg erneut ein Offizier der russischen Luftwaffe getötet worden.

Es gab bereits mehrere solcher Anschläge, die russische Behörden den ukrainischen Geheimdiensten zuschrieben. Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg./ksr/DP/mis

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