Wieder bessere Geschäfte bei Tiefkühlkosthersteller Frosta

BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Der Tiefkühlkosthersteller Frosta hat im vergangenen Jahr bei Umsatz und Gewinn zugelegt. Der Umsatz stieg 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 10,4 Prozent auf 639 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Bremerhaven mitteilte. Zum Plus beigetragen haben die Geschäfte mit der Eigenmarke Frosta sowie mit den Gastronomie- und Großhandelskunden, wie Finanzdirektor Martin Bülow sagte. Das Geschäft mit den Handelsmarken des Einzelhandels sei erneut zurückgegangen. Einige Verträge hätten nicht wiedergewonnen werden können. Der Überschuss stieg auf 34,1 Millionen Euro (2022: 24,3 Mio Euro). "Wir sind zurück", sagte Bülow.

2022 war der Gewinn infolge der Energiekrise zurückgegangen. Die Kostensteigerungen für Lebensmittel und Energie hatten nur zeitverzögert an die Kunden weitergegeben werden können. Zudem waren die Lagerbestände 2022 deutlich erhöht worden, um Unsicherheiten in der Lieferkette zu überbrücken./jbi/DP/men