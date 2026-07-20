DroneShield-Aktie: JPMorgan meldet erneut Einstieg als substanzieller Anteilseigner

Wieder Großaktionär

22.07.26 12:19 Uhr

Vier Monate nach dem Ausstieg meldet JPMorgan bei DroneShield erneut das Übertreten einer Meldeschwelle, der Stimmrechtsanteil fällt diesmal jedoch etwas kleiner aus.

• Die DroneShield-Aktie verzeichnete zuletzt einen Kursverlust von 0,46 %, mit einem Jahresminus von fast 30 %, und wurde kürzlich von Jefferies herabgestuft.

• Der Anteil wurde bereits im März 2026 kurzzeitig erreicht und wieder abgegeben, was auf ein wiederholtes Muster hindeutet.

• JPMorgan ist erneut substanzieller Aktionär von DroneShield, mit einem Anteil von 5,15 %, hauptsächlich durch Wertpapierleihegeschäfte.

JPMorgan meldet erneut Einstieg als substanzieller DroneShield-Aktionär

Fast die Hälfte der Anteile stammt aus Wertpapierleihegeschäften der Bank

Bereits im März und April gab es einen fast identischen Ein- und Ausstieg

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JPMorgan ist bei DroneShield binnen vier Monaten bereits zum zweiten Mal zum substanziellen Anteilseigner aufgestiegen. Aus einer am 21. Juli 2026 bei der australischen Börsenaufsicht eingereichten Meldung geht hervor, dass die Bank und ihre Tochtergesellschaften am 17. Juli 2026 die Schwelle von 5 Prozent der Stimmrechte überschritten haben, mit insgesamt 47,56 Millionen Aktien und einem Stimmrechtsanteil von 5,15 Prozent.

JPMorgan meldet erneut Großaktionärsstatus

Laut dem Formular hält JPMorgan gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften nun 47.558.252 DroneShield-Aktien. Das entspricht einem Stimmrechtsanteil von 5,15 Prozent und liegt damit knapp unter der Quote von 5,29 Prozent, die JPMorgan bereits im März 2026 einmal erreicht hatte.

Der überwiegende Teil stammt aus der Wertpapierleihe

Ein Blick in die Aufschlüsselung relativiert den ersten Eindruck eines klassischen Beteiligungsaufbaus. Allein rund 25,3 Millionen Aktien, mehr als die Hälfte der gemeldeten Position, verwaltet JPMorgan Chase Bank als Verleiher im Rahmen von Wertpapierleihevereinbarungen für andere Marktteilnehmer. Bei den Wertpapierhandelstöchtern in Australien, den USA und Großbritannien laufen weitere rund 14,7 Millionen Aktien unter einer Rückgabeverpflichtung aus Leihgeschäften. Nur ein kleinerer Teil von rund 6,7 Millionen Aktien entfällt auf den eigenen Handelsbestand der Wertpapiertöchter, dazu kommen etwa 1,2 Millionen Aktien aus der Vermögensverwaltung.

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Zweite Wiederholung eines bekannten Musters

Bereits am 20. März 2026 war JPMorgan über die Meldeschwelle gestiegen, damals mit 5,29 Prozent der Stimmrechte, bekannt gegeben am 25. März 2026. Spätestens bis zu einem folgenden Update Anfang April 2026 verschwand die Bank wieder aus der Liste der substanziellen Anteilseigner, ohne dass ein Grund genannt wurde.

Ob JPMorgan diesmal länger über der Schwelle bleibt oder die Wertpapierleihe die Position erneut zügig unter 5 Prozent drückt, zeigt sich frühestens mit der nächsten Meldung zu wesentlichen Beteiligungen bei der australischen Börsenaufsicht.

Das macht die DroneShield-Aktie

Die DroneShield-Aktie gab am Mittwoch an der Heimatbörse in Sydney letztlich 0,46 Prozent auf 2.160 AUD nach. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits knapp 30 Prozent an Wert eingebüßt. Zuletzt hatte das Analysehaus Jefferies in der letzten Woche die Umsatz- und Gewinnschätzungen für DroneShield gekappt und das Kursziel von 2,80 auf 2,05 AUD gesenkt.

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Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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