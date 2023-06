Wieder mehr Tote auf Migrationsrouten im Nahen Osten und Nordafrika

KAIRO (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr sind den Vereinten Nationen zufolge so viele Menschen auf Fluchtwegen aus dem Nahen Osten und Nordafrika sowie innerhalb dieser Regionen gestorben wie seit 2017 nicht mehr. Wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht schrieb, kamen in der Region im Zeitraum von Januar bis Dezember 2022 knapp 3800 Migranten ums Leben. Die tatsächliche Zahl der Todesfälle liege wahrscheinlich weit darüber. Es mangele jedoch an offiziellen Daten, hieß es. Noch mehr Tote gab es zuletzt nur 2017, als in der Region demnach 4255 Menschen starben.

Die tödlichste Route für die Migranten sei der Weg über das Mittelmeer: Dort starben der IOM zufolge 2022 knapp 2400 Menschen auf der Flucht, ebenfalls so viele wie seit 2017 nicht mehr. Die meisten Todesfälle auf Landwegen in der Region ereigneten sich demnach im vergangenen Jahr im Bürgerkriegsland Jemen. Dort kamen dem Bericht nach knapp 800 Menschen auf Migrationsrouten ums Leben.

Erst am Sonntag hatte die EU-Kommission dem nordafrikanischen Land Tunesien Finanzhilfen in Höhe von bis zu 900 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Angesichts steigender Zahlen von Mittelmeermigranten hofft Brüssel darauf, gemeinsam mit Tunesien effektiver gegen Schlepper und illegale Überfahrten vorzugehen. Etwa für Such- und Rettungsaktionen und die Rückführungen von Migranten wolle man gut 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen, kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an./arj/DP/men