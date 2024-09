Wieder Raketenalarm in Israels Küstenmetropole Tel Aviv

TEL AVIV (dpa-AFX) - In mehreren Gebieten im Zentrum Israels und in der Küstenmetropole Tel Aviv ist erneut Raketenalarm ausgelöst worden. Die Warnsirenen in Tel Aviv ertönten kurz vor 1.00 Uhr nachts (Ortszeit; Mitternacht MESZ) als Reaktion auf ein Geschoss aus dem Jemen, wie die Armee mitteilte. Die Rakete sei abgefangen worden. In einem Post des Militärs auf der Plattform X hieß es, Millionen Israelis suchten nach dem Raketenalarm im Zentrum des Landes Schutz.

In Tel Aviv war zuletzt am Mittwoch Raketenalarm ausgelöst worden, als die libanesische Hisbollah-Miliz eine Rakete auf die Stadt gefeuert hatte - Ziel war nach ihren Angaben das Hauptquartier des israelischen Auslandsgeheimdiensts Mossad. Die Hisbollah wird ebenso wie die Hamas im Gazastreifen und die Huthi-Rebellen im Jemen von Israels Erzfeind Iran unterstützt./cir/DP/zb