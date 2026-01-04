DAX22.265 -0,2%Est505.502 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9400 +5,2%Nas20.948 -2,2%Bitcoin58.728 +2,2%Euro1,1495 -0,1%Öl114,9 +0,3%Gold4.530 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Bayer: EU gibt Finerenon zur Behandlung von Herzinsuffizienz frei -- Novo, SAP, Siemens Energy, Berkshire, Rüstung, Öl-Aktien, CrowdStrike im Fokus
Top News
Eli Lilly baut KI-Offensive aus: Verstärkt der Insilico-Deal den Druck auf die Novo Nordisk-Aktie? Eli Lilly baut KI-Offensive aus: Verstärkt der Insilico-Deal den Druck auf die Novo Nordisk-Aktie?
Wirtschaftsstimmung trübt sich ein: EU-Indikator fällt weiter unter Durchschnitt Wirtschaftsstimmung trübt sich ein: EU-Indikator fällt weiter unter Durchschnitt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wieder Raketenbeschuss auf Israel

30.03.26 11:39 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Der Iran und die libanesische Hisbollah-Miliz haben am Vormittag erneut Raketen auf den Norden Israels abgefeuert. Israelischen Medien zufolge wurden dabei zwei Menschen leicht verletzt. Israels Polizei sowie der Rettungsdienst Magen David Adom meldeten Schäden nach Einschlägen. Nach Medienberichten brach infolge der Angriffe in Israels größter Ölraffinerie in Haifa ein Brand aus.

Wer­bung

Der Iran bestätigte am Vormittag Raketenbeschuss auf den Norden Israels. Zuvor hatte es auch mehrfach Raketenalarm im Süden Israels gegeben. Berichte über Opfer gab es dabei zunächst nicht.

Israels Armee teilte am Vormittag mit, die Luftwaffe habe in den vergangenen zwei Tagen in Irans Hauptstadt Teheran rund 40 Anlagen für die Herstellung, Forschung und Entwicklung von Waffen angegriffen. Das israelische Militär werde die Rüstungsindustrie der iranischen Führung weiter schwächen, hieß es weiter./cir/DP/nas