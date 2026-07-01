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Wiederaufnahme der Bewertung

PUMA-Aktie im Fokus: Analystenwechsel bei JPMorgan deckt Umsetzungsrisiken auf

02.07.26 11:17 Uhr
PUMA-Aktie tendiert fester trotz JPMorgan-Warnung vor Turnaround-Risiken | finanzen.net

JPMorgan blickt skeptisch auf PUMA: Zwar verschafft die Erholungsschwäche des Branchenriesen Nike den aktuellen Marktanteilsgewinnern wertvolle Zeit.

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Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von PUMA nach einem Analystenwechsel und einem Kursziel von 26 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. Ein langsameres Tempo beim Comeback von Nike verlängere das Zeitfenster für die aktuellen Marktanteilsgewinner, schrieb die nun verantwortliche Expertin Wendy Liu am Mittwoch zur Sportartikelbranche. Bei adidas und On Holding rechnet sie mit einer anhaltend soliden Wachstumsdynamik. Gleichzeitig erwartet sie eher Umsetzungsrisiken bei den Turnarounds von PUMA und JD Sports. Die Analystin sieht ohnehin zunehmende Diskrepanzen zwischen dem "Konstant-Abliefern-Camp" mit adidas und On und dem "Neustart & Wiederaufbau-Camp" mit PUMA und JD. Bei ersterem seien die Bewertungen zurückgekommen, weil die Anleger einen Höhepunkt der Wachstumsphase befürchteten. Bei letzterem hätten die Anleger eher Vorschusslorbeeren verteilt.

Die PUMA-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,78 Prozent im Plus bei 26,79 Euro.

/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 23:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:15 / BST

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NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: PUMA SE, Robert Ascroft/ PUMA

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