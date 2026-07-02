Wiederaufnahme

Umsatzplus erwartet: Deutsche Bank blickt optimistisch auf Klöckner - Aktie steigt leicht

03.07.26 13:54 Uhr

Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Klöckner & Co mit "Hold" und einem Kursziel von 11 Euro wieder aufgenommen.

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) mit "Hold" und einem Kursziel von 11 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Stahlhändler peile für das zweite Quartal eine deutliche Umsatzsteigerung an, schrieb Lars Vom-Cleff am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf die Zahlen am 5. August. Er geht von einem sechsprozentigen Plus aus. Das operative Ergebnis (Ebitda) erwartet der Experte in der oberen Hälfte der Unternehmenszielspanne. Wer­bung Wer­bung Die Aktie von Klöckner &v Co. zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,16 Prozent höher bei 12,34 Euro.

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Bildquellen: Klöckner & Co