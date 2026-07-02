DAX25.726 +0,6%Est506.395 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1100 +2,8%Nas25.833 -0,8%Bitcoin54.068 +0,4%Euro1,1449 +0,2%Öl71,42 -0,2%Gold4.173 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX erreicht neue Rekorde -- US-Handel ruht -- Deutschland bleibt Börsenzwerg -- RENK mit Übernahme -- Amazon, Meta, Palantir, Samsung, Infineon, Lufthansa im Fokus
Top News
Samsung – Der koreanische Chip-Gigant lockt Anthropic und stemmt 90-Mrd.-Offensive! Samsung – Der koreanische Chip-Gigant lockt Anthropic und stemmt 90-Mrd.-Offensive!
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wiederaufnahme

Umsatzplus erwartet: Deutsche Bank blickt optimistisch auf Klöckner - Aktie steigt leicht

03.07.26 13:54 Uhr
Klöckner & Co im Analystencheck - Deutsche Bank nennt Kursziel | finanzen.net

Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Klöckner & Co mit "Hold" und einem Kursziel von 11 Euro wieder aufgenommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Klöckner & Co (KlöCo)
12,32 EUR 0,06 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) mit "Hold" und einem Kursziel von 11 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Stahlhändler peile für das zweite Quartal eine deutliche Umsatzsteigerung an, schrieb Lars Vom-Cleff am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf die Zahlen am 5. August. Er geht von einem sechsprozentigen Plus aus. Das operative Ergebnis (Ebitda) erwartet der Experte in der oberen Hälfte der Unternehmenszielspanne.

Die Aktie von Klöckner &v Co. zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,16 Prozent höher bei 12,34 Euro.

Bildquellen: Klöckner & Co

Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)

DatumRatingAnalyst
13:21KlöcknerCo (KlöCo) HoldDeutsche Bank AG
16.01.2026KlöcknerCo (KlöCo) VerkaufenDZ BANK
16.01.2026KlöcknerCo (KlöCo) SellWarburg Research
09.12.2025KlöcknerCo (KlöCo) BuyDeutsche Bank AG
08.12.2025KlöcknerCo (KlöCo) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.12.2025KlöcknerCo (KlöCo) BuyDeutsche Bank AG
08.12.2025KlöcknerCo (KlöCo) KaufenDZ BANK
06.11.2025KlöcknerCo (KlöCo) BuyDeutsche Bank AG
05.11.2025KlöcknerCo (KlöCo) KaufenDZ BANK
06.10.2025KlöcknerCo (KlöCo) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13:21KlöcknerCo (KlöCo) HoldDeutsche Bank AG
08.12.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
06.11.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
06.10.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
29.09.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.01.2026KlöcknerCo (KlöCo) VerkaufenDZ BANK
16.01.2026KlöcknerCo (KlöCo) SellWarburg Research
03.11.2022KlöcknerCo (KlöCo) VerkaufenDZ BANK
12.10.2022KlöcknerCo (KlöCo) VerkaufenDZ BANK
19.04.2022KlöcknerCo (KlöCo) UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Klöckner & Co (KlöCo) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen