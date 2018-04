Wiederwahl von Ägyptens Präsident Al-Sissi nun amtlich

Kairo (Reuters) - Die Wiederwahl des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sissi für eine zweite Amtszeit ist nun amtlich.

Der vom Westen unterstützte Al-Sissi kam bei der Wahl in der vergangenen Woche auf 97 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission am Montag in Kairo mitteilte. Mit demselben Ergebnis war Al-Sissi vor vier Jahren erstmals zum Staatschef gewählt worden. Die Wahlbeteiligung fiel dieses Mal mit 41 Prozent geringer aus.

Al-Sissis Sieg stand schon vorher fest, nachdem sich alle ernsthaften Herausforderer der Opposition zurückgezogen und über Repressalien geklagt hatten. Kritiker werfen Al-Sissi eine Unterdrückung von Opposition und Presse vor. Seine Anhänger halten die Maßnahmen dagegen für notwendig, um das Land zu stabilisieren und einen islamistischen Aufstand auf der Sinai-Halbinsel niederzuschlagen. Al-Sissi hatte 2013 den gewählten, islamistischen Präsidenten Mohamed Mursi von der Muslimbruderschaft mit Hilfe des Militärs gestürzt.