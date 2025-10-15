DAX25.102 +0,2%Est506.081 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7500 +2,7%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.616 +1,3%Euro1,1758 -0,1%Öl71,33 -0,9%Gold5.033 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Airbus 938914 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Co -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Bayer, Airbus im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Experte bewertet Unternehmen zunehmend als Robotik-Konzern Tesla-Aktie: Experte bewertet Unternehmen zunehmend als Robotik-Konzern
Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf? Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ATX-Kursverlauf

Wiener Börse-Handel ATX am Freitagmittag im Minus

20.02.26 12:25 Uhr
Wiener Börse-Handel ATX am Freitagmittag im Minus | finanzen.net

Wenig Veränderung ist derzeit in Wien zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
49,90 EUR -1,10 EUR -2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BAWAG
135,50 EUR -1,80 EUR -1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
26,18 EUR 0,60 EUR 2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
16,30 EUR 0,10 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
214,00 EUR 1,50 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
106,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
25,40 EUR -0,50 EUR -1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
55,30 EUR -0,10 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
35,05 EUR 0,05 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
39,50 EUR -0,05 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
35,80 EUR -0,30 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
92,00 EUR 1,00 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
16,28 EUR -0,12 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
47,70 EUR 0,50 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
5.788,2 PKT -0,3 PKT -0,01%
Charts|News|Analysen

Um 12:08 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,03 Prozent schwächer bei 5.786,87 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 168,204 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,018 Prozent tiefer bei 5.787,48 Punkten, nach 5.788,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 5.817,44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5.771,82 Punkten.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 2,93 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5.370,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wies der ATX einen Stand von 4.819,93 Punkten auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 20.02.2025, einen Stand von 4.027,54 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,13 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.835,02 Punkten. Bei 5.314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 1,55 Prozent auf 26,20 EUR), STRABAG SE (+ 1,44 Prozent auf 91,70 EUR), PORR (+ 1,13 Prozent auf 40,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,98 Prozent auf 16,52 EUR) und BAWAG (+ 0,75 Prozent auf 135,00 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil AT S (AT&S) (-2,85 Prozent auf 49,45 EUR), DO (-2,07 Prozent auf 212,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,65 Prozent auf 35,85 EUR), Lenzing (-0,78 Prozent auf 25,35 EUR) und OMV (-0,72 Prozent auf 55,45 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 180.363 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,787 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,31 erwartet. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,77 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf AT S (AT&S)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AT S (AT&S)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen