Wiener Börse-Handel ATX am Freitagmittag im Minus
Wenig Veränderung ist derzeit in Wien zu beobachten.
Um 12:08 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,03 Prozent schwächer bei 5.786,87 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 168,204 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,018 Prozent tiefer bei 5.787,48 Punkten, nach 5.788,53 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX bei 5.817,44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5.771,82 Punkten.
ATX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 2,93 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5.370,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wies der ATX einen Stand von 4.819,93 Punkten auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 20.02.2025, einen Stand von 4.027,54 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,13 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.835,02 Punkten. Bei 5.314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 1,55 Prozent auf 26,20 EUR), STRABAG SE (+ 1,44 Prozent auf 91,70 EUR), PORR (+ 1,13 Prozent auf 40,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,98 Prozent auf 16,52 EUR) und BAWAG (+ 0,75 Prozent auf 135,00 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil AT S (AT&S) (-2,85 Prozent auf 49,45 EUR), DO (-2,07 Prozent auf 212,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,65 Prozent auf 35,85 EUR), Lenzing (-0,78 Prozent auf 25,35 EUR) und OMV (-0,72 Prozent auf 55,45 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 180.363 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,787 Mrd. Euro.
ATX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,31 erwartet. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,77 Prozent.
