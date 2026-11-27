Index-Performance

Das macht der ATX heute.

Um 12:07 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 2,32 Prozent aufwärts auf 6.247,05 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 177,105 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent fester bei 6.105,73 Punkten in den Freitagshandel, nach 6.105,56 Punkten am Vortag.

Bei 6.105,62 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6.270,68 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 0,675 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, stand der ATX noch bei 6.429,63 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 27.08.2026, mit 6.676,23 Punkten bewertet. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 27.11.2025, den Wert von 4.983,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16,73 Prozent aufwärts. Bei 7.043,27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 6,68 Prozent auf 103,80 EUR), BAWAG (+ 4,23 Prozent auf 152,60 EUR), PORR (+ 3,67 Prozent auf 35,30 EUR), Raiffeisen (+ 3,65 Prozent auf 58,20 EUR) und Andritz (+ 3,35 Prozent auf 80,10 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Wienerberger (-1,33 Prozent auf 15,54 EUR), CA Immobilien (+ 0,47 Prozent auf 21,50 EUR), Österreichische Post (+ 0,48 Prozent auf 31,25 EUR), OMV (+ 0,59 Prozent auf 68,40 EUR) und Lenzing (+ 0,75 Prozent auf 9,37 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 150.020 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,554 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,03 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net