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Wiener Börse-Handel im Fokus

Wiener Börse-Handel ATX am Mittag leichter

Wiener Börse-Handel ATX am Mittag leichter

Aktuell legen Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
82.10 EUR 1.30 EUR 1.61 %
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AT & S (AT&S)
128.80 EUR 0.40 EUR 0.31 %
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CA Immobilien
21.00 EUR 0.20 EUR 0.96 %
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DO & CO
207.50 EUR 1.50 EUR 0.73 %
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Erste Group Bank AG
107.30 EUR -1.60 EUR -1.47 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.85 EUR -0.15 EUR -0.50 %
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Lenzing AG
11.20 EUR 0.48 EUR 4.48 %
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OMV AG
72.95 EUR -0.35 EUR -0.48 %
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Österreichische Post AG
32.00 EUR 0.25 EUR 0.79 %
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Raiffeisen
55.90 EUR -1.25 EUR -2.19 %
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Verbund AG
70.00 EUR 1.05 EUR 1.52 %
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voestalpine AG
42.12 EUR 0.30 EUR 0.72 %
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Wienerberger AG
16.79 EUR 0.14 EUR 0.84 %
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Indizes
ATX
6,432.66 EUR 2.39 EUR 0.04 %
News | Analysen

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,16 Prozent tiefer bei 6.419,89 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 185,697 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,032 Prozent leichter bei 6.428,23 Punkten, nach 6.430,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6.429,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.369,41 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der ATX einen Wert von 6.718,25 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der ATX 6.582,76 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.841,05 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 19,96 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 7.043,27 Punkte. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,14 Prozent auf 133,40 EUR), EVN (+ 2,01 Prozent auf 30,45 EUR), Andritz (+ 1,23 Prozent auf 82,10 EUR), Lenzing (+ 1,08 Prozent auf 11,18 EUR) und Verbund (+ 0,94 Prozent auf 69,85 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen DO (-1,41 Prozent auf 209,50 EUR), CA Immobilien (-1,41 Prozent auf 21,00 EUR), Erste Group Bank (-0,83 Prozent auf 108,00 EUR), Raiffeisen (-0,71 Prozent auf 56,00 EUR) und voestalpine (-0,66 Prozent auf 42,04 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 79.095 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,108 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,50 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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