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Wiener Börse-Handel im Fokus

Wiener Börse-Handel: ATX am Montagmittag in Grün

Wiener Börse-Handel: ATX am Montagmittag in Grün

Der ATX zeigt am ersten Tag der Woche eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DO & CO
206.00 EUR 1.00 EUR 0.49 %
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Erste Group Bank AG
108.90 EUR 0.50 EUR 0.46 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.00 EUR -0.05 EUR -0.17 %
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OMV AG
74.85 EUR -1.00 EUR -1.32 %
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Österreichische Post AG
31.50 EUR 0.20 EUR 0.64 %
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PORR AG
31.50 EUR -0.60 EUR -1.87 %
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Raiffeisen
55.65 EUR -0.85 EUR -1.50 %
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STRABAG SE
103.60 EUR 3.20 EUR 3.19 %
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Verbund AG
69.20 EUR -0.10 EUR -0.14 %
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voestalpine AG
40.80 EUR 0.20 EUR 0.49 %
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Wienerberger AG
16.46 EUR -0.15 EUR -0.90 %
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Indizes
ATX
6,447.58 EUR 27.55 EUR 0.43 %
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Der ATX klettert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,59 Prozent auf 6.457,88 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 185,697 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,008 Prozent auf 6.419,54 Punkte an der Kurstafel, nach 6.420,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.408,25 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.468,20 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, betrug der ATX-Kurs 6.718,25 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, notierte der ATX bei 6.457,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 4.808,16 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20,67 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 2,97 Prozent auf 104,00 EUR), DO (+ 2,88 Prozent auf 214,50 EUR), PORR (+ 2,38 Prozent auf 32,20 EUR), Wienerberger (+ 2,28 Prozent auf 16,60 EUR) und Raiffeisen (+ 2,05 Prozent auf 57,25 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen OMV (-1,84 Prozent auf 74,75 EUR), Erste Group Bank (-0,37 Prozent auf 108,00 EUR), Verbund (+ 0,22 Prozent auf 69,65 EUR), EVN (+ 0,33 Prozent auf 30,05 EUR) und voestalpine (+ 0,53 Prozent auf 41,52 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 88.796 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 42,108 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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