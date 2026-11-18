Index-Performance

Der ATX kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Am Mittwoch geht es im ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0,07 Prozent auf 6.517,35 Punkte abwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 193,357 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,004 Prozent auf 6.521,59 Punkte an der Kurstafel, nach 6.521,88 Punkten am Vortag.

Bei 6.517,35 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6.550,24 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der ATX bereits um 2,07 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 6.557,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bewegte sich der ATX bei 6.642,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4.716,63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 21,78 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 2,65 Prozent auf 116,40 EUR), CA Immobilien (+ 0,96 Prozent auf 21,10 EUR), Andritz (+ 0,37 Prozent auf 81,30 EUR), Österreichische Post (+ 0,31 Prozent auf 32,50 EUR) und BAWAG (+ 0,18 Prozent auf 168,40 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil UNIQA Insurance (-0,76 Prozent auf 18,22 EUR), Wienerberger (-0,73 Prozent auf 16,21 EUR), DO (-0,66 Prozent auf 227,50 EUR), Raiffeisen (-0,57 Prozent auf 61,00 EUR) und Palfinger (-0,56 Prozent auf 26,60 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 30.631 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 45,488 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie hat mit 7,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net