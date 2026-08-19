Wiener Börse-Handel: ATX-Börsianer greifen zum Start zu

ATX im Fokus

20.08.26 09:27 Uhr

Der ATX hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Donnerstag springt der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0,19 Prozent auf 6.605,60 Punkte an. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 186,382 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,041 Prozent auf 6.595,59 Punkte an der Kurstafel, nach 6.592,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.615,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.595,59 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 1,90 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der ATX einen Wert von 6.396,80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, stand der ATX noch bei 5.904,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der ATX einen Wert von 4.808,39 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 23,43 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6.780,42 Punkte. Bei 5.007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 1,67 Prozent auf 61,05 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,21 Prozent auf 150,80 EUR), STRABAG SE (+ 1,19 Prozent auf 85,00 EUR), Erste Group Bank (+ 0,67 Prozent auf 119,80 EUR) und Österreichische Post (+ 0,65 Prozent auf 31,00 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen UNIQA Insurance (-1,22 Prozent auf 17,78 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,21 Prozent auf 28,55 EUR), Lenzing (-1,08 Prozent auf 22,80 EUR), voestalpine (-1,03 Prozent auf 44,20 EUR) und OMV (-0,22 Prozent auf 68,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 17.361 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 47,119 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net