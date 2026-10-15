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Wiener Börse-Handel im Fokus

Wiener Börse-Handel ATX fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück

Wiener Börse-Handel ATX fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück

Der ATX sank am Abend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
81.00 EUR -0.70 EUR -0.86 %
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AT & S (AT&S)
182.00 EUR -19.00 EUR -9.45 %
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DO & CO
190.60 EUR -2.20 EUR -1.14 %
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Erste Group Bank AG
110.90 EUR 0.40 EUR 0.36 %
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Lenzing AG
11.06 EUR -0.10 EUR -0.90 %
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OMV AG
73.95 EUR -0.45 EUR -0.60 %
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Österreichische Post AG
31.05 EUR 0.25 EUR 0.81 %
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UNIQA Insurance AG
16.86 EUR -0.08 EUR -0.47 %
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Verbund AG
65.65 EUR -1.15 EUR -1.72 %
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Vienna Insurance
66.10 EUR -0.10 EUR -0.15 %
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voestalpine AG
43.92 EUR -1.06 EUR -2.36 %
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Wienerberger AG
16.02 EUR 0.34 EUR 2.17 %
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Indizes
ATX
6,508.55 EUR -110.57 EUR -1.67 %
News | Analysen

Am Donnerstag verbuchte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 1,67 Prozent auf 6.508,55 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 188,843 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,033 Prozent auf 6.616,92 Punkte an der Kurstafel, nach 6.619,12 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6.475,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.616,92 Punkten.

ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0,559 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6.746,53 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.471,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bewegte sich der ATX bei 4.675,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 21,62 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Vienna Insurance (+ 3,75 Prozent auf 69,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,89 Prozent auf 17,22 EUR), Wienerberger (+ 1,80 Prozent auf 15,85 EUR), DO (+ 1,75 Prozent auf 198,20 EUR) und voestalpine (+ 0,77 Prozent auf 44,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-11,94 Prozent auf 177,00 EUR), Verbund (-2,64 Prozent auf 64,65 EUR), Andritz (-2,43 Prozent auf 80,20 EUR), Erste Group Bank (-1,80 Prozent auf 109,30 EUR) und Lenzing (-1,62 Prozent auf 10,94 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 624.507 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 43,118 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie hat mit 7,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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