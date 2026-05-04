Wiener Börse-Handel ATX gibt zum Start nach

ATX-Marktbericht

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Morgen.

Um 09:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,08 Prozent tiefer bei 5.732,09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 165,348 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,059 Prozent fester bei 5.740,01 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5.736,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.743,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.724,02 Punkten verzeichnete.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, lag der ATX-Kurs bei 5.457,38 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 05.02.2026, bei 5.637,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, lag der ATX-Kurs bei 4.187,21 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,11 Prozent nach oben. Bei 5.972,19 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit EVN (+ 1,39 Prozent auf 29,10 EUR), OMV (+ 1,23 Prozent auf 61,60 EUR), voestalpine (+ 1,04) Prozent auf 42,56 EUR), DO (+ 0,84 Prozent auf 169,00 EUR) und STRABAG SE (+ 0,67 Prozent auf 89,50 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Raiffeisen (-3,43 Prozent auf 43,40 EUR), PORR (-2,48 Prozent auf 37,30 EUR), Erste Group Bank (-0,70 Prozent auf 92,85 EUR), Andritz (-0,55 Prozent auf 72,40 EUR) und Österreichische Post (-0,47 Prozent auf 31,60 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 30.147 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 36,588 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net