DAX 25.985 -1,3%ESt50 6.184 -0,8%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,08 +1,6%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 68.111 +0,8%Euro 1,1174 -0,4%Öl 97,0 -1,3%Gold 4.069 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Index-Performance im Blick

Wiener Börse-Handel ATX liegt zum Handelsstart im Minus

Wiener Börse-Handel ATX liegt zum Handelsstart im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Erste Group Bank AG
110.40 EUR -0.90 EUR -0.81 %
Charts | News | Analysen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.35 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Lenzing AG
12.06 EUR -0.34 EUR -2.74 %
Charts | News | Analysen
Mayr-Melnhof Karton AG
64.50 EUR -6.10 EUR -8.64 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
71.60 EUR -0.35 EUR -0.49 %
Charts | News | Analysen
Österreichische Post AG
31.80 EUR -0.10 EUR -0.31 %
Charts | News | Analysen
Palfinger AG
27.25 EUR -0.20 EUR -0.73 %
Charts | News | Analysen
Raiffeisen
59.60 EUR -2.35 EUR -3.79 %
Charts | News | Analysen
Verbund AG
73.50 EUR -0.10 EUR -0.14 %
Charts | News | Analysen
voestalpine AG
41.04 EUR -0.36 EUR -0.87 %
Charts | News | Analysen
Wienerberger AG
17.59 EUR -0.54 EUR -2.98 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX
6,520.63 EUR 9.23 EUR 0.14 %
News | Analysen

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 1,22 Prozent leichter bei 6.431,84 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 188,392 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,076 Prozent tiefer bei 6.506,47 Punkten in den Handel, nach 6.511,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.506,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.416,85 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,192 Prozent nach oben. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, den Wert von 6.792,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.744,66 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Stand von 4.767,33 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 20,18 Prozent zu Buche. Bei 7.043,27 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 0,00 Prozent auf 66,10 EUR), Erste Group Bank (-0,44 Prozent auf 111,90 EUR), EVN (-0,49 Prozent auf 30,50 EUR), Palfinger (-0,54 Prozent auf 27,55 EUR) und Raiffeisen (-0,85 Prozent auf 58,45 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-2,76 Prozent auf 11,96 EUR), Wienerberger (-2,36 Prozent auf 17,35 EUR), voestalpine (-2,21 Prozent auf 40,66 EUR), OMV (-1,92 Prozent auf 71,35 EUR) und Verbund (-1,86 Prozent auf 73,95 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 66.090 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 43,079 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.