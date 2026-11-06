Wiener Börse-Handel ATX liegt zum Handelsstart im Minus

Index-Performance im Blick

06.11.26 09:27 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 1,22 Prozent leichter bei 6.431,84 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 188,392 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,076 Prozent tiefer bei 6.506,47 Punkten in den Handel, nach 6.511,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.506,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.416,85 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,192 Prozent nach oben. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, den Wert von 6.792,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.744,66 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Stand von 4.767,33 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 20,18 Prozent zu Buche. Bei 7.043,27 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 0,00 Prozent auf 66,10 EUR), Erste Group Bank (-0,44 Prozent auf 111,90 EUR), EVN (-0,49 Prozent auf 30,50 EUR), Palfinger (-0,54 Prozent auf 27,55 EUR) und Raiffeisen (-0,85 Prozent auf 58,45 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-2,76 Prozent auf 11,96 EUR), Wienerberger (-2,36 Prozent auf 17,35 EUR), voestalpine (-2,21 Prozent auf 40,66 EUR), OMV (-1,92 Prozent auf 71,35 EUR) und Verbund (-1,86 Prozent auf 73,95 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 66.090 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 43,079 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net