Wiener Börse-Handel ATX liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus

Kursverlauf

Der ATX notiert am Dienstag trotz positivem Vortag im Minus.

Der ATX verliert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr 0,04 Prozent auf 5.871,96 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 166,990 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,030 Prozent höher bei 5.876,33 Punkten, nach 5.874,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5.860,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5.878,91 Punkten.

ATX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5.957,70 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der ATX einen Wert von 5.788,53 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, lag der ATX noch bei 4.419,16 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,72 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6.018,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.007,83 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Verbund (+ 1,04 Prozent auf 63,15 EUR), Wienerberger (+ 0,89 Prozent auf 22,56 EUR), DO (+ 0,77 Prozent auf 182,40 EUR), BAWAG (+ 0,27 Prozent auf 147,00 EUR) und Raiffeisen (+ 0,26 Prozent auf 45,72 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-1,53 Prozent auf 103,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,30 Prozent auf 34,20 EUR), EVN (-1,03 Prozent auf 28,70 EUR), Palfinger (-0,88 Prozent auf 33,80 EUR) und STRABAG SE (-0,80 Prozent auf 87,00 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17.422 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 37,675 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,00 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,17 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net