ATX-Performance im Fokus

Das macht der ATX.

Der ATX legt im Wiener Börse-Handel um 12:07 Uhr um 2,18 Prozent auf 6.160,46 Punkte zu. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 182,536 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,014 Prozent schwächer bei 6.028,07 Punkten in den Handel, nach 6.028,92 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6.028,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.193,79 Punkten.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 0,721 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.270,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wurde der ATX mit 6.758,44 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 5.000,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 15,11 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 7,74 Prozent auf 96,10 EUR), voestalpine (+ 4,51 Prozent auf 32,92 EUR), PORR (+ 3,32 Prozent auf 34,25 EUR), Erste Group Bank (+ 3,07 Prozent auf 107,60 EUR) und Palfinger (+ 2,72 Prozent auf 26,45 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Vienna Insurance (-0,96 Prozent auf 72,00 EUR), Verbund (-0,79 Prozent auf 69,30 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 30,25 EUR), Österreichische Post (+ 0,49 Prozent auf 31,05 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,54 Prozent auf 18,56 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 122.811 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,55 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net