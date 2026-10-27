Wiener Börse-Handel: ATX mittags im Aufwind

Wiener Börse-Handel im Blick

27.10.26 12:25 Uhr

Das macht der ATX.

Der ATX klettert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 2,00 Prozent auf 6.395,80 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 180,990 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 6.271,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6.270,26 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 6.405,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.261,47 Punkten lag.

ATX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der ATX einen Wert von 6.943,67 Punkten auf. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 6.354,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, stand der ATX bei 4.682,14 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,51 Prozent aufwärts. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 9,06 Prozent auf 151,60 EUR), Raiffeisen (+ 4,36 Prozent auf 56,25 EUR), STRABAG SE (+ 4,36 Prozent auf 100,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,19 Prozent auf 17,40 EUR) und PORR (+ 3,55 Prozent auf 32,10 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Lenzing (-4,03 Prozent auf 10,00 EUR), OMV (-1,94 Prozent auf 73,30 EUR), CA Immobilien (-0,69 Prozent auf 21,45 EUR), Verbund (-0,51 Prozent auf 68,15 EUR) und Palfinger (-0,38 Prozent auf 26,40 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lenzing-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 304.182 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,438 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,28 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net