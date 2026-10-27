DAX 25.499 +0,3%ESt50 6.139 +0,4%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,62 +1,1%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.672 +0,0%Euro 1,1153 -0,2%Öl 114,9 -0,8%Gold 4.026 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Wiener Börse-Handel im Blick

Wiener Börse-Handel: ATX mittags im Aufwind

Wiener Börse-Handel: ATX mittags im Aufwind

Das macht der ATX.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
152.80 EUR 9.40 EUR 6.56 %
Charts | News | Analysen
CA Immobilien
21.65 EUR 0.05 EUR 0.23 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
103.70 EUR -0.60 EUR -0.58 %
Charts | News | Analysen
Lenzing AG
10.38 EUR 0.02 EUR 0.19 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
74.20 EUR 0.50 EUR 0.68 %
Charts | News | Analysen
Österreichische Post AG
31.55 EUR 0.40 EUR 1.28 %
Charts | News | Analysen
Palfinger AG
26.55 EUR -0.05 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen
PORR AG
31.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Raiffeisen
55.40 EUR 0.60 EUR 1.09 %
Charts | News | Analysen
STRABAG SE
99.80 EUR 3.50 EUR 3.63 %
Charts | News | Analysen
UNIQA Insurance AG
16.78 EUR -0.06 EUR -0.36 %
Charts | News | Analysen
Verbund AG
68.50 EUR 0.60 EUR 0.88 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX
6,392.12 EUR 121.86 EUR 1.94 %
News | Analysen

Der ATX klettert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 2,00 Prozent auf 6.395,80 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 180,990 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 6.271,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6.270,26 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 6.405,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.261,47 Punkten lag.

ATX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der ATX einen Wert von 6.943,67 Punkten auf. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 6.354,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, stand der ATX bei 4.682,14 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,51 Prozent aufwärts. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 9,06 Prozent auf 151,60 EUR), Raiffeisen (+ 4,36 Prozent auf 56,25 EUR), STRABAG SE (+ 4,36 Prozent auf 100,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,19 Prozent auf 17,40 EUR) und PORR (+ 3,55 Prozent auf 32,10 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Lenzing (-4,03 Prozent auf 10,00 EUR), OMV (-1,94 Prozent auf 73,30 EUR), CA Immobilien (-0,69 Prozent auf 21,45 EUR), Verbund (-0,51 Prozent auf 68,15 EUR) und Palfinger (-0,38 Prozent auf 26,40 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lenzing-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 304.182 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,438 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,28 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle AT S (AT&S) Aktie News

Werbung

AT S (AT&S) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.