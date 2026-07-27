Wiener Börse-Handel: ATX nachmittags auf grünem Terrain
So bewegt sich der ATX nachmittags.
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Am Mittwoch erhöht sich der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0,66 Prozent auf 6.376,05 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 178,426 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 6.334,06 Punkte an der Kurstafel, nach 6.334,06 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6.315,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.398,06 Punkten lag.
ATX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1,26 Prozent. Vor einem Monat, am 29.06.2026, wies der ATX 6.351,75 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5.833,94 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4.572,70 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 19,14 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6.599,69 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
ATX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 6,90 Prozent auf 22,45 EUR), OMV (+ 2,20 Prozent auf 62,80 EUR), Vienna Insurance (+ 1,95 Prozent auf 68,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,93 Prozent auf 17,92 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,67 Prozent auf 115,80 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Palfinger (-1,17 Prozent auf 29,50 EUR), BAWAG (-1,05 Prozent auf 169,90 EUR), Raiffeisen (-1,04 Prozent auf 57,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,02 Prozent auf 29,15 EUR) und AT S (AT&S) (-0,63 Prozent auf 126,20 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 175.140 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 44,511 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der ATX-Werte
Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,24 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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