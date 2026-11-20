ATX im Fokus

Der ATX zeigt sich heute in Rot.

Um 15:40 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 2,23 Prozent leichter bei 6.237,02 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 186,471 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,065 Prozent tiefer bei 6.374,95 Punkten in den Handel, nach 6.379,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.191,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.374,95 Punkten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 6,28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der ATX einen Stand von 6.452,99 Punkten auf. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 6.567,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4.819,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16,54 Prozent aufwärts. Bei 7.043,27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit UNIQA Insurance (+ 1,76 Prozent auf 18,52 EUR), STRABAG SE (-0,38 Prozent auf 103,80 EUR), Österreichische Post (-0,62 Prozent auf 31,85 EUR), Verbund (-0,73 Prozent auf 68,40 EUR) und EVN (-0,82 Prozent auf 30,25 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-11,75 Prozent auf 100,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-6,11 Prozent auf 69,20 EUR), Andritz (-3,70 Prozent auf 78,00 EUR), Lenzing (-3,62 Prozent auf 9,85 EUR) und voestalpine (-2,90 Prozent auf 32,86 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 274.133 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 43,312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net