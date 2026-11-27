ATX Prime-Kursverlauf

Der ATX Prime befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 2,24 Prozent stärker bei 3.068,98 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent fester bei 3.001,75 Punkten in den Handel, nach 3.001,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.080,89 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.001,69 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,767 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.157,02 Punkten auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 3.284,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2.479,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 15,46 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 6,68 Prozent auf 103,80 EUR), FACC (+ 4,45 Prozent auf 15,48 EUR), BAWAG (+ 4,23) Prozent auf 152,60 EUR), PORR (+ 3,67 Prozent auf 35,30 EUR) und Raiffeisen (+ 3,65 Prozent auf 58,20 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-3,67 Prozent auf 2,10 EUR), ZUMTOBEL (-2,05 Prozent auf 3,83 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,57 Prozent auf 3,14 EUR), Wienerberger (-1,33 Prozent auf 15,54 EUR) und Rosenbauer (-0,74 Prozent auf 53,60 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 150.020 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 40,554 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net