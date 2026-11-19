ATX Prime-Marktbericht

Der ATX Prime erlitt schlussendlich Verluste.

Am Donnerstag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 0,26 Prozent leichter bei 3.129,89 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent tiefer bei 3.138,07 Punkten in den Handel, nach 3.138,13 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3.185,49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.129,89 Punkten lag.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 4,03 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.194,93 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 19.08.2026, den Wert von 3.245,27 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 2.390,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 17,75 Prozent. Bei 3.448,52 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 2.489,01 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell PORR (+ 4,95 Prozent auf 33,90 EUR), Rosenbauer (+ 3,88 Prozent auf 53,60 EUR), STRABAG SE (+ 1,56 Prozent auf 104,20 EUR), FACC (+ 1,53 Prozent auf 14,58 EUR) und BAWAG (+ 0,80 Prozent auf 163,90 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Kapsch TrafficCom (-6,88 Prozent auf 3,25 EUR), Lenzing (-2,67 Prozent auf 10,22 EUR), voestalpine (-2,65 Prozent auf 33,84 EUR), Wienerberger (-2,45 Prozent auf 15,52 EUR) und Vienna Insurance (-2,09 Prozent auf 75,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 434.399 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 44,672 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,91 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net