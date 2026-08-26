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ATX Prime-Marktbericht

Wiener Börse-Handel ATX Prime beendet die Mittwochssitzung im Minus

Wiener Börse-Handel ATX Prime beendet die Mittwochssitzung im Minus

Am Mittwoch agierten die Anleger in Wien vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addiko Bank
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AMAG
27.10 EUR 0.20 EUR 0.74 %
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Polytec
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Schoeller-Bleckmann
30.30 EUR -0.80 EUR -2.57 %
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Semperit AG Holding
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Wienerberger AG
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4.06 EUR 0.04 EUR 1.00 %
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Indizes
ATX Prime
3,320.13 EUR -1.37 EUR -0.04 %
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Am Mittwoch ging der ATX Prime den Handel nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 3.320,13 Punkten aus dem Mittwochshandel. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent tiefer bei 3.321,44 Punkten in den Handel, nach 3.321,50 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3.338,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.300,10 Punkten lag.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0,466 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.181,80 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Wert von 3.034,56 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 2.290,50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 24,90 Prozent. Bei 3.363,45 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 2.489,01 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Marinomed Biotech (+ 4,65 Prozent auf 4,50 EUR), Semperit (+ 2,37 Prozent auf 17,30 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,30 Prozent auf 151,00 EUR), AMAG (+ 2,22 Prozent auf 27,60 EUR) und Polytec (+ 1,81 Prozent auf 5,06 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wienerberger (-3,58 Prozent auf 18,56 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,19 Prozent auf 30,30 EUR), Addiko Bank (-2,70 Prozent auf 25,20 EUR), Wolford (-2,46 Prozent auf 2,38 EUR) und Palfinger (-1,75 Prozent auf 30,85 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 501.807 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 47,119 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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