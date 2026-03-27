Wiener Börse-Handel ATX Prime im Minus

ATX Prime-Marktbericht

Anleger in Wien treten am Montag den Rückzug an.

Der ATX Prime gibt im Wiener Börse-Handel um 12:07 Uhr um 0,48 Prozent auf 2.606,13 Punkte nach. In den Handel ging der ATX Prime 0,050 Prozent leichter bei 2.617,41 Punkten, nach 2.618,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2.618,28 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.601,78 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 2.840,18 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 30.12.2025, mit 2.644,70 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2.097,75 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,96 Prozent. 2.907,38 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2.489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 3,57 Prozent auf 2,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,28 Prozent auf 36,20 EUR), PORR (+ 2,52 Prozent auf 34,55 EUR), Verbund (+ 2,44 Prozent auf 65,20 EUR) und Frequentis (+ 2,23 Prozent auf 73,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Andritz (-4,25 Prozent auf 59,75 EUR), FACC (-3,01 Prozent auf 12,88 EUR), Lenzing (-2,83 Prozent auf 24,05 EUR), Raiffeisen (-2,68 Prozent auf 35,60 EUR) und voestalpine (-2,26 Prozent auf 37,24 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 115.744 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 35,403 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,92 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net