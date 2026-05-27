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Marktbericht

Wiener Börse-Handel ATX Prime legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

10.06.26 17:57 Uhr
Wiener Börse-Handel ATX Prime legt letztendlich den Rückwärtsgang ein | finanzen.net

Der ATX Prime notierte am Mittwoch im negativen Bereich.

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CA Immobilien
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DO & CO
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Vienna Insurance
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Wolford AG
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Indizes
ATX Prime
2.947,5 PKT -19,1 PKT -0,64%
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Am Mittwoch ging es im ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 0,64 Prozent auf 2.947,47 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 2.966,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2.966,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2.977,08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.928,56 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 1,89 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der ATX Prime 2.910,02 Punkte auf. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 10.03.2026, den Stand von 2.710,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wies der ATX Prime 2.207,58 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,88 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.047,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2.489,01 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Lenzing (+ 2,05 Prozent auf 22,40 EUR), PORR (+ 1,96 Prozent auf 39,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,84 Prozent auf 22,10 EUR), Vienna Insurance (+ 1,82 Prozent auf 61,50 EUR) und DO (+ 1,36 Prozent auf 179,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-7,19 Prozent auf 2,58 EUR), Wienerberger (-3,30 Prozent auf 22,26 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,59 Prozent auf 5,26 EUR), Palfinger (-2,41 Prozent auf 32,35 EUR) und voestalpine (-2,37 Prozent auf 44,48 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 517.666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 39,190 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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