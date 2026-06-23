Wiener Börse-Handel ATX Prime legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Kursentwicklung im Fokus

So bewegt sich der ATX Prime am dritten Tag der Woche.

Um 09:09 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,64 Prozent auf 3.197,75 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 3.218,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3.218,32 Punkten am Vortag.

Bei 3.219,68 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3.196,39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,451 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 2.958,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2.617,71 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 24.06.2025, den Wert von 2.189,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 20,30 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3.243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit UBM Development (+ 1,47 Prozent auf 17,30 EUR), CA Immobilien (+ 1,31 Prozent auf 23,25 EUR), Telekom Austria (+ 1,11 Prozent auf 10,06 EUR), Wolford (+ 0,83 Prozent auf 2,42 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,77 Prozent auf 78,10 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Warimpex (-6,25 Prozent auf 0,50 EUR), BAWAG (-1,91 Prozent auf 169,80 EUR), Erste Group Bank (-1,64 Prozent auf 113,80 EUR), Semperit (-1,32 Prozent auf 15,00 EUR) und Marinomed Biotech (-1,09 Prozent auf 9,10 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 10.018 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,249 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net