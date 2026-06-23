DAX24.673 -0,9%Est506.210 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1400 +2,3%Nas25.587 -2,2%Bitcoin55.116 +0,1%Euro1,1358 -0,2%Öl75,96 -1,4%Gold4.082 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Micron Technology 869020 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Techsektor bleint im Anlegerfokus: DAX schwächer -- Asiens Börsen stabilisieren sich -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung mit Milliarden-Rückkauf -- Cerebras, DHL, 1&1, United Internet im Fokus
Top News
Jetzt entdecken: Das finanzen.net Kryptodepot mit exklusiven Handelsideen und Markt-Updates von Investor-Guard Thomas Jansen. Jetzt entdecken: Das finanzen.net Kryptodepot mit exklusiven Handelsideen und Markt-Updates von Investor-Guard Thomas Jansen.
Cerebras-Aktie bricht nach erstem Quartalsbericht ein: Was Anleger über den Kursrückgang wissen müssen Cerebras-Aktie bricht nach erstem Quartalsbericht ein: Was Anleger über den Kursrückgang wissen müssen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Wiener Börse-Handel ATX Prime legt zum Start den Rückwärtsgang ein

24.06.26 09:27 Uhr
Wiener Börse-Handel ATX Prime legt zum Start den Rückwärtsgang ein | finanzen.net

So bewegt sich der ATX Prime am dritten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
224,50 EUR 1,50 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BAWAG
172,90 EUR 1,20 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
23,10 EUR -0,10 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
115,80 EUR 1,80 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marinomed Biotech AG
9,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mayr-Melnhof Karton AG
76,90 EUR -0,70 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
56,15 EUR 0,05 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Semperit AG Holding
15,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Telekom Austria AG
10,10 EUR 0,25 EUR 2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBM Development AG
16,85 EUR -0,05 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warimpex
0,50 EUR -0,03 EUR -6,25%
Charts|News|Analysen
Wolford AG
2,10 EUR -0,22 EUR -9,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
3.184,3 PKT -34,0 PKT -1,06%
Charts|News|Analysen

Um 09:09 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,64 Prozent auf 3.197,75 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 3.218,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3.218,32 Punkten am Vortag.

Bei 3.219,68 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3.196,39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,451 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 2.958,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2.617,71 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 24.06.2025, den Wert von 2.189,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 20,30 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3.243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit UBM Development (+ 1,47 Prozent auf 17,30 EUR), CA Immobilien (+ 1,31 Prozent auf 23,25 EUR), Telekom Austria (+ 1,11 Prozent auf 10,06 EUR), Wolford (+ 0,83 Prozent auf 2,42 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,77 Prozent auf 78,10 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Warimpex (-6,25 Prozent auf 0,50 EUR), BAWAG (-1,91 Prozent auf 169,80 EUR), Erste Group Bank (-1,64 Prozent auf 113,80 EUR), Semperit (-1,32 Prozent auf 15,00 EUR) und Marinomed Biotech (-1,09 Prozent auf 9,10 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 10.018 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,249 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

DatumMeistgelesen

Analysen zu AT & S (AT&S)

DatumRatingAnalyst
11.05.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
23.03.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenDer Aktionärsbrief
27.01.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buyErste Group Bank
DatumRatingAnalyst
11.05.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
23.03.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenDer Aktionärsbrief
27.01.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buyErste Group Bank
DatumRatingAnalyst
15.04.2009AT&S haltenErste Bank AG
30.01.2009AT&S haltenErste Bank AG
03.11.2008AT&S haltenErste Bank AG
22.10.2008AT&S neutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2008AT&S holdRaiffeisen Centrobank AG
DatumRatingAnalyst
27.11.2009AT&S verkaufenErste Bank AG
19.05.2009AT&S neues KurszielJP Morgan Chase & Co.
17.12.2008AT&S underweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2008AT&S underweightJP Morgan Chase & Co.
12.01.2007AT&S strikt meidenFrankfurter Tagesdienst

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT & S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen