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Wiener Börse-Handel im Fokus

Wiener Börse-Handel: ATX Prime letztendlich in Grün

Wiener Börse-Handel: ATX Prime letztendlich in Grün

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
84.10 EUR 1.00 EUR 1.20 %
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AT & S (AT&S)
149.80 EUR -3.00 EUR -1.96 %
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DO & CO
205.50 EUR 2.50 EUR 1.23 %
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Erste Group Bank AG
119.10 EUR 2.10 EUR 1.79 %
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Kapsch TrafficCom AG
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Lenzing AG
24.80 EUR -0.10 EUR -0.40 %
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OMV AG
63.40 EUR -0.50 EUR -0.78 %
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Raiffeisen
64.25 EUR 1.60 EUR 2.55 %
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Rosenbauer
64.00 EUR -0.20 EUR -0.31 %
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voestalpine AG
47.14 EUR -0.16 EUR -0.34 %
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Wolford AG
2.28 EUR 0.77 EUR 50.99 %
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ZUMTOBEL AG
4.05 EUR 0.08 EUR 2.02 %
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Indizes
ATX Prime
3,301.09 EUR 24.38 EUR 0.74 %
News | Analysen

Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,74 Prozent höher bei 3.301,09 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,078 Prozent auf 3.274,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3.276,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.266,08 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.304,38 Zählern.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 3,70 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3.227,82 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 05.05.2026, den Stand von 2.868,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der ATX Prime noch bei 2.263,89 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 24,19 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.304,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 11,61 Prozent auf 2,50 EUR), Rosenbauer (+ 5,18 Prozent auf 65,00 EUR), Raiffeisen (+ 4,14 Prozent auf 64,20 EUR), Erste Group Bank (+ 3,59 Prozent auf 121,10 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 2,57 Prozent auf 4,79 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Lenzing (-4,47 Prozent auf 23,50 EUR), voestalpine (-2,52 Prozent auf 47,12 EUR), AT S (AT&S) (-2,46 Prozent auf 142,80 EUR), Andritz (-1,80 Prozent auf 82,00 EUR) und DO (-1,68 Prozent auf 204,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 470.163 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 44,711 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,40 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank