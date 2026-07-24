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ATX Prime-Performance im Blick

Wiener Börse-Handel ATX Prime liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

Wiener Börse-Handel ATX Prime liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

Am Montagabend zogen sich die Anleger in Wien zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
76.90 EUR 0.30 EUR 0.39 %
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AT & S (AT&S)
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Polytec
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Wienerberger AG
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Wolford AG
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Indizes
ATX Prime
3,131.42 EUR -45.65 EUR -1.44 %
News | Analysen

Am Montag verbuchte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 1,44 Prozent auf 3.131,42 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 3.177,07 Punkte an der Kurstafel, nach 3.177,07 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.130,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3.181,58 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.152,29 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2.852,81 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2.297,52 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 17,80 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3.243,92 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2.489,01 Punkten.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Telekom Austria (+ 2,46 Prozent auf 10,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,22 Prozent auf 82,70 EUR), Wienerberger (+ 1,69 Prozent auf 20,42 EUR), Frequentis (+ 1,68 Prozent auf 72,70 EUR) und Polytec (+ 1,50 Prozent auf 4,75 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-13,62 Prozent auf 137,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-7,58 Prozent auf 4,88 EUR), Wolford (-5,00 Prozent auf 1,90 EUR), Lenzing (-2,59 Prozent auf 24,45 EUR) und Andritz (-2,59 Prozent auf 75,30 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 460.573 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 44,706 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Die OMV-Aktie weist mit 7,41 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank