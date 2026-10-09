Wiener Börse-Handel: ATX Prime mit grünem Vorzeichen

ATX Prime-Marktbericht

09.10.26 15:57 Uhr

Der ATX Prime zeigt sich am Freitagnachmittag kaum verändert.

Am Freitag steigt der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,06 Prozent auf 3.221,11 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 3.219,02 Punkten, nach 3.219,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.208,80 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.246,31 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der ATX Prime bereits um 2,25 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 09.09.2026, mit 3.368,58 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.175,74 Punkten auf. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 2.364,52 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,18 Prozent nach oben. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit voestalpine (+ 6,33 Prozent auf 45,04 EUR), Wolford (+ 3,74 Prozent auf 2,22 EUR), FACC (+ 3,31 Prozent auf 14,36 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,50 Prozent auf 4,10 EUR) und Frequentis (+ 2,46 Prozent auf 66,60 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Warimpex (-7,07 Prozent auf 0,46 EUR), OMV (-3,10 Prozent auf 71,80 EUR), PORR (-2,56 Prozent auf 30,45 EUR), AT S (AT&S) (-2,03 Prozent auf 217,00 EUR) und Telekom Austria (-1,25 Prozent auf 8,67 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 316.287 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 42,963 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,39 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net