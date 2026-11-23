Kursentwicklung

So bewegte sich der ATX Prime am ersten Tag der Woche letztendlich.

Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 2,15 Prozent stärker bei 3.110,51 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,015 Prozent fester bei 3.045,62 Punkten in den Handel, nach 3.045,17 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3.130,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.042,03 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 3.081,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, stand der ATX Prime bei 3.261,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 2.384,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 17,02 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Zähler.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 13,03 Prozent auf 110,20 EUR), Frequentis (+ 5,50 Prozent auf 67,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,88 Prozent auf 19,34 EUR), PORR (+ 4,47 Prozent auf 35,05 EUR) und FACC (+ 4,43 Prozent auf 14,60 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Semperit (-4,13 Prozent auf 15,10 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,74 Prozent auf 3,20 EUR), Polytec (-2,30 Prozent auf 3,82 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,98 Prozent auf 27,20 EUR) und UBM Development (-1,43 Prozent auf 13,80 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 371.900 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Die OMV-Aktie weist mit 6,79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net