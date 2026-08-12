Wiener Börse-Handel ATX Prime sackt zum Handelsende ab

Kursverlauf

19.08.26 17:57 Uhr

Mit dem ATX Prime ging es zum Handelsschluss abwärts.

Zum Handelsschluss tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,72 Prozent schwächer bei 3.245,27 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 3.268,48 Punkte an der Kurstafel, nach 3.268,68 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3.280,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.242,80 Punkten lag.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der ATX Prime bereits um 2,15 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der ATX Prime bei 3.136,85 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 2.888,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2.425,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 22,09 Prozent. Bei 3.337,77 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Flughafen Wien (+ 3,97 Prozent auf 52,40 EUR), AMAG (+ 1,82 Prozent auf 27,90 EUR), OMV (+ 1,48 Prozent auf 68,55 EUR), Verbund (+ 0,97 Prozent auf 57,50 EUR) und UBM Development (+ 0,89 Prozent auf 17,00 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-10,00 Prozent auf 4,50 EUR), FACC (-4,53 Prozent auf 16,00 EUR), Raiffeisen (-3,69 Prozent auf 60,05 EUR), Polytec (-2,61 Prozent auf 4,85 EUR) und Vienna Insurance (-2,38 Prozent auf 69,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 761.324 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 47,508 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net