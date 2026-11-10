Wiener Börse-Handel: ATX Prime schlussendlich in der Gewinnzone

ATX Prime-Performance

10.11.26 17:57 Uhr

Der ATX Prime befand sich heute im Aufwärtstrend.

Am Dienstag stieg der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 1,29 Prozent auf 3.261,35 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent höher bei 3.219,89 Punkten, nach 3.219,75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 3.219,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.281,85 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 3.212,80 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 3.276,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2.403,39 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 22,69 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 9,25 Prozent auf 73,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 5,39 Prozent auf 30,30 EUR), STRABAG SE (+ 3,25 Prozent auf 108,00 EUR), Erste Group Bank (+ 2,71 Prozent auf 117,70 EUR) und Frequentis (+ 2,38 Prozent auf 64,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-6,48 Prozent auf 2,02 EUR), Lenzing (-3,76 Prozent auf 11,26 EUR), Polytec (-1,71 Prozent auf 4,02 EUR), OMV (-1,47 Prozent auf 70,25 EUR) und EVN (-1,46 Prozent auf 30,45 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 540.608 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 43,312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net