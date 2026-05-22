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ATX Prime-Performance im Blick

Wiener Börse-Handel: ATX Prime schlussendlich mit Gewinnen

25.05.26 17:57 Uhr
Wiener Börse-Handel: ATX Prime schlussendlich mit Gewinnen | finanzen.net

Am ersten Tag der Woche wagten sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
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3,52 EUR -0,06 EUR -1,68%
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Indizes
ATX Prime
3.036,7 PKT 78,5 PKT 2,65%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 2,65 Prozent fester bei 3.036,70 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,022 Prozent auf 2.958,83 Punkte an der Kurstafel, nach 2.958,18 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3.036,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.958,24 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2.848,78 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.865,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 2.206,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 14,24 Prozent. Bei 3.036,77 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 10,09 Prozent auf 144,00 EUR), DO (+ 5,41 Prozent auf 190,80 EUR), Erste Group Bank (+ 4,78 Prozent auf 103,00 EUR), Raiffeisen (+ 3,97 Prozent auf 48,18 EUR) und Wienerberger (+ 3,66 Prozent auf 23,76 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-5,80 Prozent auf 2,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,35 Prozent auf 33,20 EUR), Marinomed Biotech (-2,60 Prozent auf 9,35 EUR), Warimpex (-1,57 Prozent auf 0,50 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,37 Prozent auf 5,74 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 338.517 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,180 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2027 laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,96 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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