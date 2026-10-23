Wiener Börse-Handel: ATX Prime steigt schlussendlich

ATX Prime-Performance im Fokus

23.10.26 17:57 Uhr

Der ATX Prime zeigte sich zum Handelsende wenig verändert.

Am Freitag schloss der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 3.081,43 Punkten ab. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,012 Prozent auf 3.079,30 Punkte an der Kurstafel, nach 3.079,68 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3.107,10 Punkte, das Tagestief hingegen 3.048,37 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 4,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, lag der ATX Prime bei 3.382,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, stand der ATX Prime noch bei 3.176,83 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 2.334,04 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,92 Prozent zu. 3.448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 3,93 Prozent auf 29,10 EUR), AMAG (+ 3,13 Prozent auf 33,00 EUR), OMV (+ 3,03 Prozent auf 74,75 EUR), Warimpex (+ 2,80 Prozent auf 0,48 EUR) und Verbund (+ 2,09 Prozent auf 68,50 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Semperit (-5,35 Prozent auf 17,70 EUR), Raiffeisen (-3,32 Prozent auf 53,90 EUR), ZUMTOBEL (-2,97 Prozent auf 3,92 EUR), STRABAG SE (-2,33 Prozent auf 96,40 EUR) und UNIQA Insurance (-2,00 Prozent auf 16,70 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 502.752 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 43,351 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net