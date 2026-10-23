DAX 25.182 -0,7%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.895 -1,2%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 26.030 +0,1%Bitcoin 72.815 +0,5%Euro 1,1197 -0,2%Öl 117,2 +3,5%Gold 4.001 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
ATX Prime-Performance im Fokus

Wiener Börse-Handel: ATX Prime steigt schlussendlich

Wiener Börse-Handel: ATX Prime steigt schlussendlich

Der ATX Prime zeigte sich zum Handelsende wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
32.30 EUR 0.90 EUR 2.87 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
103.00 EUR -2.40 EUR -2.28 %
Charts | News | Analysen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.00 EUR -0.20 EUR -0.68 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
73.25 EUR -1.10 EUR -1.48 %
Charts | News | Analysen
Raiffeisen
53.50 EUR -3.30 EUR -5.81 %
Charts | News | Analysen
Schoeller-Bleckmann
28.00 EUR -1.05 EUR -3.61 %
Charts | News | Analysen
Semperit AG Holding
18.70 EUR -0.40 EUR -2.09 %
Charts | News | Analysen
STRABAG SE
97.60 EUR -1.70 EUR -1.71 %
Charts | News | Analysen
UNIQA Insurance AG
16.80 EUR -0.32 EUR -1.87 %
Charts | News | Analysen
Verbund AG
68.00 EUR 1.70 EUR 2.56 %
Charts | News | Analysen
Warimpex
0.48 EUR 0.01 EUR 2.80 %
Charts | News | Analysen
ZUMTOBEL AG
4.01 EUR -0.08 EUR -1.96 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX Prime
3,081.43 EUR 1.75 EUR 0.06 %
News | Analysen

Am Freitag schloss der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 3.081,43 Punkten ab. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,012 Prozent auf 3.079,30 Punkte an der Kurstafel, nach 3.079,68 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3.107,10 Punkte, das Tagestief hingegen 3.048,37 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 4,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, lag der ATX Prime bei 3.382,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, stand der ATX Prime noch bei 3.176,83 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 2.334,04 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,92 Prozent zu. 3.448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 3,93 Prozent auf 29,10 EUR), AMAG (+ 3,13 Prozent auf 33,00 EUR), OMV (+ 3,03 Prozent auf 74,75 EUR), Warimpex (+ 2,80 Prozent auf 0,48 EUR) und Verbund (+ 2,09 Prozent auf 68,50 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Semperit (-5,35 Prozent auf 17,70 EUR), Raiffeisen (-3,32 Prozent auf 53,90 EUR), ZUMTOBEL (-2,97 Prozent auf 3,92 EUR), STRABAG SE (-2,33 Prozent auf 96,40 EUR) und UNIQA Insurance (-2,00 Prozent auf 16,70 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 502.752 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 43,351 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.