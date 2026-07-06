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Index im Blick

Wiener Börse-Handel ATX Prime verbucht zum Handelsende Verluste

Wiener Börse-Handel ATX Prime verbucht zum Handelsende Verluste

So performte der ATX Prime am Dienstag zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
26.90 EUR -0.10 EUR -0.37 %
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AT & S (AT&S)
172.00 EUR -19.20 EUR -10.04 %
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Erste Group Bank AG
118.60 EUR 0.80 EUR 0.68 %
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FACC AG
19.02 EUR -0.26 EUR -1.35 %
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Frequentis
63.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Marinomed Biotech AG
8.55 EUR -0.15 EUR -1.72 %
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OMV AG
56.90 EUR -0.30 EUR -0.52 %
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Österreichische Post AG
31.30 EUR -0.70 EUR -2.19 %
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PORR AG
44.10 EUR -1.25 EUR -2.76 %
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Rosenbauer
60.60 EUR 2.40 EUR 4.12 %
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Telekom Austria AG
9.71 EUR 0.03 EUR 0.31 %
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Verbund AG
55.65 EUR 0.20 EUR 0.36 %
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Indizes
ATX Prime
3,191.43 EUR -35.37 EUR -1.1 %
News | Analysen

Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,10 Prozent tiefer bei 3.191,43 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,071 Prozent auf 3.224,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3.226,80 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.184,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3.227,63 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Wert von 3.004,41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.698,53 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 2.218,91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,06 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3.243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Telekom Austria (+ 1,75 Prozent auf 9,87 EUR), Rosenbauer (+ 1,66 Prozent auf 61,40 EUR), Verbund (+ 1,60 Prozent auf 57,10 EUR), AMAG (+ 1,48 Prozent auf 27,40 EUR) und Österreichische Post (+ 0,79 Prozent auf 31,70 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-10,37 Prozent auf 172,80 EUR), PORR (-4,35 Prozent auf 43,95 EUR), Marinomed Biotech (-4,23 Prozent auf 9,05 EUR), FACC (-4,09 Prozent auf 18,78 EUR) und Frequentis (-3,28 Prozent auf 62,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 405.063 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,910 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank