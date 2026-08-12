Wiener Börse-Handel ATX Prime zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Wiener Börse-Handel im Blick

17.08.26 17:57 Uhr

Der ATX Prime verlor am Montag an Boden.

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,52 Prozent tiefer bei 3.299,02 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3.316,41 Zählern und damit 0,002 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3.316,35 Punkte).

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3.325,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.296,22 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.136,85 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der ATX Prime mit 2.898,02 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.419,37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 24,11 Prozent aufwärts. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.337,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Semperit (+ 7,28 Prozent auf 16,95 EUR), Rosenbauer (+ 5,33 Prozent auf 63,20 EUR), Polytec (+ 1,60 Prozent auf 5,08 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,05 Prozent auf 4,79 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,03 Prozent auf 29,30 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Marinomed Biotech (-4,00 Prozent auf 4,80 EUR), Wienerberger (-3,18 Prozent auf 20,08 EUR), Addiko Bank (-3,09 Prozent auf 25,10 EUR), Flughafen Wien (-2,69 Prozent auf 50,60 EUR) und ZUMTOBEL (-2,45 Prozent auf 3,98 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 413.932 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 47,624 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net