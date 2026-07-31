Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Handelsende freundlich

Index-Performance

03.08.26 17:57 Uhr

Der ATX Prime beendete den Handelstag mit Gewinnen.

Zum Handelsschluss legte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,85 Prozent auf 3.240,66 Punkte zu. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,048 Prozent auf 3.183,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3.181,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3.182,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3.242,27 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 03.07.2026, bei 3.227,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 2.865,52 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2.233,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 21,91 Prozent. 3.243,92 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Zähler.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 5,96 Prozent auf 138,60 EUR), Lenzing (+ 5,54 Prozent auf 24,75 EUR), voestalpine (+ 3,65 Prozent auf 46,62 EUR), Frequentis (+ 3,56 Prozent auf 75,70 EUR) und Polytec (+ 3,41 Prozent auf 4,85 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-7,41 Prozent auf 5,00 EUR), Flughafen Wien (-1,54 Prozent auf 51,00 EUR), Verbund (-1,51 Prozent auf 58,65 EUR), Rosenbauer (-0,94 Prozent auf 63,00 EUR) und PORR (-0,80 Prozent auf 37,25 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 352.076 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 43,817 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,27 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net