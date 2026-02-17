Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Handelsstart mit Zuschlägen

Kursverlauf

Der ATX Prime bleibt auch am Mittwoch in der Gewinnzone.

Um 09:10 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,40 Prozent nach oben auf 2.848,02 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,010 Prozent tiefer bei 2.836,48 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2.836,77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2.848,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2.836,21 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,74 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2.716,26 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 18.11.2025, den Stand von 2.347,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2.071,96 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,14 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2.896,54 Punkten. Bei 2.638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell voestalpine (+ 1,57 Prozent auf 45,34 EUR), PORR (+ 1,30 Prozent auf 38,90 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,24 Prozent auf 16,30 EUR), BAWAG (+ 1,12 Prozent auf 136,00 EUR) und Telekom Austria (+ 0,70 Prozent auf 10,06 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Polytec (-2,26 Prozent auf 3,89 EUR), UBM Development (-1,50 Prozent auf 19,70 EUR), Marinomed Biotech (-1,15 Prozent auf 17,20 EUR), EVN (-1,04 Prozent auf 28,50 EUR) und Lenzing (-0,97 Prozent auf 25,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24.714 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 40,117 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime weist die Warimpex-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

