Kursentwicklung

Der ATX Prime setzt seinen Aufwärtstrend auch am Donnerstag fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:10 Uhr verbucht der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,89 Prozent auf 3.166,21 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,002 Prozent auf 3.138,07 Punkte an der Kurstafel, nach 3.138,13 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3.166,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.136,05 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 2,92 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der ATX Prime mit 3.194,93 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3.245,27 Punkte. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 2.390,42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 19,11 Prozent nach oben. Bei 3.448,52 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 5,62 Prozent auf 120,20 EUR), PORR (+ 3,25 Prozent auf 33,35 EUR), voestalpine (+ 1,55 Prozent auf 35,30 EUR), Semperit (+ 1,28 Prozent auf 15,85 EUR) und Raiffeisen (+ 1,25 Prozent auf 60,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Warimpex (-6,55 Prozent auf 0,43 EUR), Kapsch TrafficCom (-4,58 Prozent auf 3,33 EUR), Frequentis (-2,37 Prozent auf 66,00 EUR), Lenzing (-0,95 Prozent auf 10,40 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,94 Prozent auf 73,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 15.749 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 44,672 Mrd. Euro heraus.

ATX Prime-Fundamentaldaten

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net