Wiener Börse-Handel im Blick

Der ATX befand sich zum Handelsende im Sinkflug.

Am Mittwoch notierte der ATX via Wiener Börse letztendlich 3,10 Prozent tiefer bei 6.028,92 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 185,423 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,013 Prozent stärker bei 6.222,58 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6.221,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.227,75 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.028,92 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Minus von 2,84 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 6.270,26 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 6.672,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, stand der ATX noch bei 4.948,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 12,65 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 7.043,27 Punkte. Bei 5.007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Wienerberger (+ 1,53 Prozent auf 15,24 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,86 Prozent auf 70,50 EUR), CA Immobilien (+ 0,72 Prozent auf 21,00 EUR), Verbund (-0,21 Prozent auf 69,85 EUR) und Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 30,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-7,66 Prozent auf 89,20 EUR), Raiffeisen (-6,29 Prozent auf 54,40 EUR), Lenzing (-5,50 Prozent auf 9,11 EUR), UNIQA Insurance (-4,35 Prozent auf 18,46 EUR) und Erste Group Bank (-4,31 Prozent auf 104,40 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 583.854 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 43,235 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,55 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,18 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net