Index im Fokus

Der ATX ging mit Gewinnen aus dem Handelstag.

Am Donnerstag notierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 1,27 Prozent fester bei 6.105,56 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 182,536 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,014 Prozent auf 6.028,07 Punkte an der Kurstafel, nach 6.028,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.028,07 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.193,79 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der ATX bereits um 1,61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 6.270,26 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 6.758,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 5.000,70 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,09 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 9,08 Prozent auf 97,30 EUR), voestalpine (+ 5,40 Prozent auf 33,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 3,69 Prozent auf 73,10 EUR), Wienerberger (+ 3,35 Prozent auf 15,75 EUR) und Raiffeisen (+ 3,22 Prozent auf 56,15 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen BAWAG (-5,73 Prozent auf 146,40 EUR), Vienna Insurance (-0,55 Prozent auf 72,30 EUR), EVN (+ 0,17 Prozent auf 30,30 EUR), Verbund (+ 0,21 Prozent auf 70,00 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,22 Prozent auf 18,50 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 454.134 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 42,380 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,55 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net