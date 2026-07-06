Wiener Börse-Handel ATX verbucht am Mittag Abschläge

ATX-Performance im Fokus

12:25

Der ATX zeigt sich aktuell leichter.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:06 Uhr um 0,96 Prozent tiefer bei 6.503,00 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 182,436 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 6.565,92 Punkte an der Kurstafel, nach 6.565,92 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.498,14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.573,19 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der ATX bei 6.084,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 5.457,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Wert von 4.384,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21,51 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6.599,69 Punkten. 5.007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,35 Prozent auf 29,95 EUR), Palfinger (+ 1,22 Prozent auf 33,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,78 Prozent auf 18,14 EUR), OMV (+ 0,35 Prozent auf 56,80 EUR) und Vienna Insurance (-0,15 Prozent auf 66,90 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-6,96 Prozent auf 188,40 EUR), BAWAG (-1,34 Prozent auf 176,60 EUR), Verbund (-1,33 Prozent auf 55,45 EUR), Andritz (-1,20 Prozent auf 74,10 EUR) und EVN (-1,18 Prozent auf 29,20 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 58.292 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 45,910 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,94 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net