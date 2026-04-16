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ATX im Blick

Wiener Börse-Handel: ATX verbucht zum Handelsstart Zuschläge

17.04.26 09:28 Uhr
Wiener Börse-Handel: ATX verbucht zum Handelsstart Zuschläge | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Wien heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
67,90 EUR 0,20 EUR 0,30%
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AT & S (AT&S)
79,40 EUR 4,20 EUR 5,59%
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BAWAG
153,60 EUR 0,60 EUR 0,39%
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CA Immobilien
26,55 EUR 0,10 EUR 0,38%
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DO & CO
176,40 EUR -3,80 EUR -2,11%
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Erste Group Bank AG
104,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
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OMV AG
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Österreichische Post AG
34,80 EUR -0,10 EUR -0,29%
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Palfinger AG
36,30 EUR 0,40 EUR 1,11%
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Raiffeisen
45,30 EUR -0,22 EUR -0,48%
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Indizes
ATX
5.872,7 PKT 7,2 PKT 0,12%
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Am Freitag erhöht sich der ATX um 09:09 Uhr via Wiener Börse um 0,23 Prozent auf 5.879,19 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 168,827 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 5.865,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5.865,47 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5.884,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.864,52 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,44 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der ATX 5.343,35 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, notierte der ATX bei 5.470,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 3.916,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5.921,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern erreicht.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4,95 Prozent auf 78,50 EUR), Palfinger (+ 1,10 Prozent auf 36,65 EUR), Andritz (+ 0,88 Prozent auf 68,50 EUR), EVN (+ 0,88 Prozent auf 28,70 EUR) und Österreichische Post (+ 0,72 Prozent auf 34,75 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen DO (-1,24 Prozent auf 175,40 EUR), CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 26,10 EUR), OMV (-0,68 Prozent auf 58,45 EUR), Erste Group Bank (-0,28 Prozent auf 105,00 EUR) und BAWAG (-0,19 Prozent auf 153,80 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 58.351 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 41,288 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,82 zu Buche schlagen. Mit 7,21 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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